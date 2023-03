Antonio Mohamed estaría cerca de convertirse en el nuevo entrenador de los Pumas de la UNAM, esto tras el despido de Rafael Puente del Rio, y aunque la afición está contenta con lo que podría ser el nombramiento hay leyendas del club a las que no les cayó bien la noticia.

Una de esas leyendas del club auriazul es Manuel Negrete, quien asegura que Mohamed no tiene el ADN que necesita el cuadro del Pedregal y comentó que una leyenda o alguien formado en el equipo universitario tendría que tomar las riendas del club.

"No sé quién de la directiva decide en traerlo. Pumas necesita un ADN de la Universidad, alguien que conozca, hay muchos técnicos como Jaime Lozano, el 'Capi' Perales, el mismo Hugo Sánchez y otros técnicos que se hicieron en Pumas, que aman a Pumas, por eso quisiera saber quién decide para traer a un técnico que es muy caro cuando hablan de no tener dinero", comentó para AS México.

Otro de los apuntes que hizo el exjugador fue la posible creación de un comité de exjugadores formados en casa para poder asesorar a quienes toman decisiones en el club.

"No he platicado con Miguel Mejía Barón, pero él tiene la autoridad para decir y hablar, pero tendrá que salir más en defensa del ADN de Pumas. Habría que tener un comité de ex jugadores para intercambiar ideas para fortalecer lo que necesita Pumas, el trabajo que antes se realizaba porque el proyecto de Pumas no debería tener a la gente que se recomienda, sino detectar a los mejores", finalizó.

