Miguel España: "A Pumas le falta intensidad... a los refuerzos les falta ritmo"

Miguel España, excapitán de los Pumas de la UNAM, afirmó que a la escuadra de Andrés Lillini le faltan varias cosas para recomponer el camino, como intensidad, ritmo, liderazgo y potencia desde las Fuerzas Básicas.

España confirmó que uno de los grandes problemas que tiene este equipo actual de los Pumas es que es una escuadra a la que falta intensidad en los partidos, cosa que quedó al descubierto contra Chivas, donde fueron seriamente superados por el equipo rojiblanco.

En entrevista con Marca Claro, Miguel España dijo que "el equipo de Pumas, si bien Lillini en torneos anteriores había conseguido un equilibrio, llegó a una final y salieron algunos jugadores, pero le ha faltado intensidad en la media cancha. Contra Guadalajara se notó, Guadalajara tuvo las mejores oportunidades de gol y hasta pudo ampliar el resultado".

Además, España asentuó que otro de los problemas más importantes que tiene que solventar el equipo universitario es la falta de ritmo de los refuerzos, encabezados por Dani Alves, a quien en últimas fechas también ha recriminado la afición auriazul.

"A las contrataciones les hace más ritmo a lo que es Pumas y el fútbol mexicano. Tiene sus claroscuros Lillini, pero no lo veo como un mal entrenador, ha tenido planteles muy cortos y el equipo se ha visto bien. Estos últimos torneos, le ha costado porque se le ha ido moviendo el plantel", señaló el excapitán universitario.

Finalmente, Miguel España dijo que Andrés Lillini no era un mal entrenador, pero si destacó que desde su mandato en el primer equipo ha venido un descuido importante de las Fuerzas Básicas, donde de acuerdo con las palabras del analista, ha habido una caída considerable.

"Lo que me llama la atención en Pumas es lo de las categorías menores, cada vez hay menos jugadores de categorías menores, no sé qué está pasando ahí y por qué no están en esa competencia constante", sentenció España.

