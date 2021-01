Olalde: 'Montejano debe sacarle todo el provecho que pueda a Juan Dinenno'

Quién mejor para aconsejar a Emanuel Montejano que Jesús Olalde, el último Campeón de goleo mexicano que ha tenido Pumas (Inv. 99 con 15 goles).

Y es que de delantero canterano a delantero canterano, Olalde le recomienda al nuevo atacante auriazul, que debutó el domingo pasado ante Mazatlán, que siga aprendiendo, pero sobre todo, se rodee de la gente correcta para que su carrera siga creciendo y le pida apoyo a Juan Ignacio Dinenno, el titular indiscutible.

“Este es el inicio de algo que puede conseguir, de muchas cosas importantes, pero que se trabaja todos los días, que se rodee de gente que quiera salir adelante, gente que le deje cosas importantes, que trabaje, y que tenga en cuenta que todos los días se aprende.

“Que se acerque mucho ahora a Dinenno que es el centro delantero, que platique y practique con él, que le saque todo el provecho que pueda porque Dinenno tiene muchas cosas importantes. Emanuel tiene que acercarse todos los días, preguntarle cómo, qué hace, qué movimientos hace, eso es importante para su crecimiento”, dijo a RÉCORD.

Y aunque el ‘Mudo’ sabe que Montejano ha jugado un solo partido, recalcó que si ya es parte del primer equipo es porque tiene talento y el joven de 19 años no debe dudar de eso. Y ya que entró por la lesión de Dinenno, ahora su labor es mostrar de lo que es capaz.

“Siempre he dicho una cosa: cuando estás ya en Primera División, tengas la edad que tengas, por algo estás ahí, por algo el técnico te tiene en la plantilla, y tú tienes que ser consciente de que en cualquier momento te puede llegar la oportunidad, pero si estás es porque tienes la capacidad, porque puedes y porque te lo has ganado, y de ahí hay que partir.

“Con Emanuel se dieron las cosas así, de que entrara por la lesión de su compañero, pero tiene la capacidad, si lo tienen ahí es para jugar, pero hay que llevarlo poco a poco, ayudarlo, apoyarlo, y si agarra y no suelta el puesto, sería bueno”, expresó.

OLALDE RECUERDA QUE APRENDIÓ DE HISTÓRICOS

Olalde debutó en la Temporada 92-93 y en aquel momento Ricardo Ferretti era el entrenador de Pumas; sin embargo, son varias las figuras históricas auriazules, además de ‘Tuca’ que lo ayudaron a aprender y superarse, y en algún momento poder ser Campeón de Goleo.

“A mí me debuta ‘Tuca’ y es algo que me tiene muy orgulloso porque no es nada fácil el poder debutar, aguatar y estar con personas que saben mucho de futbol, pero que exigen a tope y si mentalmente no estás fuerte, sí puedes caer porque la exigencia es total y no permite ninguna distracción y había que cumplir con lo que él quería, y hoy vemos a ‘Tuca’ y sigue siendo el mismo.

“Yo tenía muchas ganas de crecer, de salir adelante, de ayudar a mi equipo, pero algo que me ayudó muchísimo fue precisamente el acercamiento de estas personas importantes como Patiño, Campos, Suárez, España, Vera, Flores, el mismo ‘Tuca’, gente muy importante en Universidad y con mucha experiencia, entonces con sus consejos y sus pláticas, su trabajo en cancha fue de mucha ayuda y yo traía eso, y de ahí se pudo obtener el título de goleo y toda esta gente fue fundamental para que me pudiera mantener”, dijo.

