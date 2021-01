Exdirectivo de Pumas: 'Emanuel Montejano no tendrá problema para ser el delantero titular'

Desde niño, Emanuel Montejano pintaba para ser el futuro delantero del primer equipo de Pumas, y así lo demostró, pues el joven de 19 años debutó ante Mazatlán y lo hizo dando una asistencia y anotando el tercer gol de los felinos.

Su desempeño sorprendió a muchos, pero para quien lo conoce, como Alberto Baeza, exdirectivo auriazul que lo vio crecer, era cuestión de tiempo para que Montejano mostrara su talento en el primero equipo. Incluso, para ‘Pato’, el joven puede ser sin problema el delantero titular de Pumas.

"Emanuel fue de la última generación que vi, era de la categoría Sub 13 en ese momento, y así como es hoy, así era desde chiquito. Desde que lo vimos se sabía que iba a llegar, por cómo se preparaba, por cómo era, porque no daba ninguna pelota por perdida. Desde chiquito era una locura, competitivo al mil por ciento. De sus fortalezas más grandes que tiene es la mente.

"Pumas no va a sufrir porque él lo hará muy bien, al nivel de los jugadores que son figuras. No tiene ningún problema para ser el centro delantero titular de Pumas; está en el punto exacto para estar ahí, Pumas no se debe preocupar porque lo hará bien", dijo a RÉCORD, quien en su momento fue el jefe del director de fuerzas básicas.

Asimismo, el que fuera el coordinador deportivo en la gestión de Jorge Borja, compartió que desde entonces se calculó que en este tiempo aquella cantera diera resultados: "En ese tiempo Mario Trejo era el director deportivo y le propuse hacer un proyecto de fuerzas básicas, me comprometí a que en 2020 el 80 por ciento de los jugadores serían canteranos del primer equipo, y estaban contemplados hasta la Sub 13 donde estaba Montejano".

Incluso, luego del partido, el técnico Andrés Lillini expresó la confianza que tiene en Montejano: “Confío plenamente en que Montejano, más allá de que tenga 19 años, puede llevar a cabo lo que nosotros pretendemos como equipo, la responsabilidad la tenemos todos, no es de él”.

