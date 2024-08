Pablo Bennevendo asegura que Pumas 'está obligado a tener títulos'

Con un objetivo en mente, levantar el título. En Pumas saben que han quedado a deber en los últimos años por lo que, ahora están pensando en poder seguir con paso fuerte y poder ganar la Leagues Cup.

El defensor universitario, Pablo Bennevendo habló en entrevista para TUDN, donde aseguró que la importancia de Pumas los obliga a levantar títulos y considera que el ahora van con buen paso en busca de romper la sequía.

"Claro que sí, si no estamos para pensar en eso, no tendríamos que estar en estas circunstancias, Pumas es de los equipos más grandes de México y está obligado a tener títulos. Eso es algo que hace falta, ya son varios años que Pumas no gana uno y creo que esta va por buen camino".

Además, el canterano felino asegura que desde las categorías inferiores se les ha enseñado la importancia de conseguir trofeos para el equipo, por lo que ahora les duele la situación que atraviesa el club.

"Sí es una responsabilidad que llevamos como institución y como gente de casa, sabemos lo que se ha sufrido, lo que cuesta llegar a esas instancias y lo que duele perderlas estando ahí, y es una responsabilidad que todo el grupo tiene, pero nosotros, como gente de casa, la sentimos aún más adentro", finalizó.

