Pumas: Carlos Gutiérrez afirmó que la UNAM no pasa por mal momento en el Guardianes 2021

Pumas no atraviesa por un mal momento, así lo aseguró Carlos Gutiérrez, quien señaló que vencer a Rayados el sábado, sería satisfactorio para los felinos, ya que con un resultado positivo demostrarían lo que pueden hacer.

"El equipo necesita regresar a las bases. Se siente que estamos por un paso malo, pero creo que no es así; el equipo está acostumbrado a no perder y cuando no se gana se siente eso, y lo hemos logrado con el trabajo que hicimos el torneo anterior.

"El equipo está para cosas importantes y tiene para estar arriba, nos pesa no ganar. Contra Monterrey es un buen momento para dar un golpe de autoridad", dijo.

Asimismo, el jugador auriazul reconoció que haber empatado a cero con Atlas en el partido pasado, dejó inconformes a los jugadores auriazules.

"A nadie le gusta perder o empatar y más como el partido del domingo que fue bastante flojo, nos quedamos con un mal sabor de boca", señaló.

