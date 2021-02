Gaby Torres: 'Ojalá Dinenno se recupere pronto para hacer una buena dupla de ataque'

El nuevo delantero de Pumas, Gabriel Torres, expresó su ilusión de llegar a una institución como Universidad Nacional, donde deseó la pronta recuperación de Ignacio Dinenno para poder comenzar una sociedad que ayude a fortalecer a los felinos.

“El equipo en estos momentos necesita resultados de forma inmediata, las últimas dos salidas no han sido del todo buenas. Ojalá se recupere pronto (Dinenno) y podamos hacer una buena dupla de ataque. Cuando estemos todos y en buen nivel estaremos mucho mejor y más competitivos. Si estamos bien, haremos una linda pareja que consiga puntos”, explicó el artillero a TUDN.

"No se si sea la garantía de gol, pero a todos los equipos que he ido he marcado goles y espero aquí no sea la excepción "Si vuelve Juan y si yo estoy bien podemos ser una linda pareja" Gabriel Torres en exclusiva para @Lineade4TUDN

El artillero panameño aseguró que no se siente una garantía de gol, pero no titubeó en asegurar que tratará de ayudar al equipo para alcanzar los objetivos, ya que ha desempeñado diferentes posiciones a la ofensiva.

“La verdad no sé si garantía de gol, pero a lo largo de mi carrera he marcado goles y espero que aquí no sea la excepción. Ojalá pueda retribuir a la confianza con goles para estar en el lugar que se merece, en los primeros puestos.

“A lo largo de mi carrera lo he hecho en varias posiciones, media punta, nueve o extremo, no lo acostumbro mucho, pero sí lo he hecho. Donde el entrenador piense que sea lo mejor para el equipo me adaptaré”, puntualizó.

Torres aseguró que ha venido trabajando por su cuenta, por lo que se siente en condiciones físicas para participar este fin de semana contra Rayados, aunque sabe que esa será decisión de Andrés Lillini.

“Venía entrenando normalmente y ya quedará a disposición del técnico si me quiere utilizar o no. Estoy con ganas de ayudar al equipo, pero quedará a decisión del entrenador.

“Ojalá que me toque jugar algunos minutos o de inicio, eso ya quedará a disposición del entrenador”, culminó el refuerzo auriazul.