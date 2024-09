Pumas con balance negativo vs América; busca romper ‘malaria’ en Ciudad de los Deporte

A contracorriente. Aunque Pumas llega por arriba de América en la Tabla General, los resultados recientes indican que los Felinos no son favoritos para este Clásico Capitalino. Y es que además de ser dominados por las Águilas en los últimos 10 partidos, también tienen una ‘maldición’ en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Y es que en los últimos 10 Clásicos Capitalinos de temporada regular, los Felinos solo tienen una victoria, la cual fue el torneo pasado por marcador de 2-1. Mientras que del lado de Coapa, la balanza está con cuatro victorias y cinco empates, con 15 goles a favor y 10 por parte de los auriazules.

De igual forma, cuando Pumas juega fuera de Ciudad Universitaria ante América, también suele sufrir. De las últimas 10 visitas a su acérrimo rival, solo han podido sacar una victoria, la cual fue en los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2021. Fuera de ese triunfo, tienen cinco derrotas y cuatro empates a domicilio contra las Águilas.

Sin embargo, Gustavo Lema ya pudo obtener una victoria en este Clásico Capitalino. El torneo pasado, apenas en su primer duelo ante América, el estratega argentino logró doblegar 2-1 a los comandados por André Jardine. En aquel juego, Julio González, Bennevendo, Lisandro Magallan, Nathan Silva, Jose Caicedo, Piero Quispe, César Huerta y Funes Mori fueron algunos de los titulares que podrían repetir este fin de semana.

10 AÑOS SIN GANAR EN EL AZUL

Además del dominio de América, el Club Universidad Nacional buscará romper otra ‘maldición’. Y es que en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto donde se llevará a cabo este Clásico Capitalino, suman 10 años sin poder ganar.

Desde el Apertura 2014, los Felinos no logran sacar una victoria de dicho recinto. Cabe resaltar que fueron alrededor de cinco años en los que no hubo actividad en ese estadio, sin embargo, los universitarios no ganaban desde antes.

Su última victoria fue un 0-2 en el AP14. Durante este lapso, han jugado un total de cuatro partidos, en los cuales tiene un registro de tres empates por una sola derrota.

