Campeones Cup: ¿Es oficial el más reciente título de América?

América derrotó en penales a Columbus Crew y ganó su primer título de la Campeones Cup, trofeo que Tigres ha logrado en dos ocasiones. Sin embargo, a diferencia de los felinos, con las Águilas comenzó el debate de si se trata o no de un título oficial y si eso le da a André Jardine la distinción del técnico más ganador en la historia de los de Coapa.

En este contexto, en el programa de Los Informantes de RÉCORD+ detallaron que el título que el club azulcrema celebró esta semana sí tiene validez oficial. "Sí es oficial reconocido por Liga MX y MLS", señaló Carlos Ponce de León, quien explicó que tiene el permiso por parte de la Concacaf.

"Resulta que la Concacaf sí da el aval para este torneo. Tanto que el árbitro está designado por la Concacaf. La Concacaf no lo reconoce como título, es una competencia entre dos federaciones que pertenecen a una confederación. Concacaf dice "Sí, háganlo" y es una competencia sancionada", enfatizó.

En ese mismo contexto, Jorge Bustos aclaró que, si bien es un título oficial, al no ser una competencia de la confederación, no sirve como clasificatorio para otra competencia. "No te clasifica a ningun torneo de Concacaf", añadió.

¿Va América a Mundial de Clubes por ganar la Campeones Cup?

Por otra parte, se aclaró que aunque falta la asignación de un lugar para el Mundialito, no será para el club azulcrema a pesar de su victoria sobre Columbus Crew. La Concacaf todavía no define cómo se asignará ese último boleto, aunque se especula que podría ser para el Inter Miami por el factor de Lionel Messi.

