Pumas, con mejores números jugando fuera del mediodía como local

Para el duelo de Jornada 4 del Apertura 2024, Pumas recibirá a Pachuca a las cinco de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Y es que desde el año pasado, debido a quejas de los mismos jugadores de equipo, la directiva universitaria ha erradicado los juegos a mediodía en Ciudad Universitaria, algo que ha convertido a CU en una fortaleza.

Desde el Apertura 2023, sin contar los duelos de Liguilla, los Felinos han disputado 18 juegos en Ciudad Universitaria, de los cuales ocho han sido en domingo a las 12, mientras que los otros diez se dividen en diferentes días y horarios. Sin embargo, los partidos fuera del mediodía han tenido mejores resultados para los auriazules.

De los ocho partidos a mediodía, los Pumas tienen un registro de cinco victorias (3-2 vs San Luis, 3-0 vs Atlas, 1-0 vs Juarez, 3-0 vs Puebla y 4-1 vs León), dos empates (0-0 vs Mazatlán y 3-3 vs Xolos) y una derrota (0-1 vs Rayados de Monterrey), con 17 goles a favor y siete en contra, con una efectividad del 70%.

Fuera de su ‘horario tradicional’, Pumas mantiene un invicto en 10 partidos desde el Apertura 2023. Como locales, con juegos que van desde las 17:00 horas hasta las 21:00, los felinos tienen un saldo de siete triunfos y tres empates, con 19 goles a favor y seis en contra, con una efectividad del 80% en cuanto a los puntos disputados.

Para este Apertura 2024, Pumas solo tiene dos partidos programados a mediodía de los ocho que jugará en el Estadio Olímpico Universitario. Asimismo, Luis Raúl González, presidente del club, ha reiterado en distintas ocasiones su compromiso por atender las quejas de sus jugadores y tener la menor cantidad de juegos en dicho horario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NUEVA GARRA! PUMAS PRESENTA A SUS REFUERZOS DEL APERTURA 2024