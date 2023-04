Antonio Mohamed comenzó su carrera como técnico, “sin querer”, gracias a Miguel Mejía Barón, esto debido a que, en 2004, el doctor no aceptó dirigir a Monarcas Morelia por lo que Álvaro Dávila, Presidente de aquel equipo, fue quien decidió darle la oportunidad al 'Turco' de dirigir por primera vez.

"Ya pasaron casi 20 años. Yo acababa de integrar a Luis García (como directivo) y estábamos en una época de transición, era la salida de Rubén (Romano) después de que perdimos dos Finales con él y decidimos hacer cambio de timonel. Estuvimos analizando opciones y recuerdo que llegamos a un acuerdo con el doctor Mejía Barón, lo íbamos a sacar de su retiro, tuvimos la cita en casa de Luis y al otro día que nos citamos para firmar, habló y que no, que se arrepentía y prefería seguir en el proyecto que tenía en Puebla.

"Ya antes habíamos tocado el tema de Tony Mohamed, que conozco y admiro desde jugador, él empezaba a hacer sus pininos como técnico, y creo que no tenía ni el título, estaba en Zacatepec, hicimos el acercamiento, estuvo interesado y llegamos a un acuerdo muy rápido", dijo a RÉCORD.

El exdirectivo del Morelia y Cruz Azul explicó qué vieron él y Luis García en el 'Turco'.

"Nos llamó la atención que estaba teniendo una buena campaña en ascenso, Luis insistió bastante y a mí no me disgustaba la idea, de lo contrario hubiéramos visto otra opción.

"Me da alegría y satisfacción de que así como en unas se acierta y en otros no, me da mucho gusto por él, porque ha hecho una gran carrera. Con nosotros fue muy rápido, un torneo, él estaba aprendiendo mucho y luego hizo una carrera, ahora es un técnico maduro con logros importantes y pienso que quiere decir que no nos equivocamos en esa ocasión ni Luis ni yo", expresó.

VATICINA UN BUEN APERTURA PARA EL TURCO

La nueva etapa de Antonio Mohamed como técnico de Pumas le alegra a Álvaro Dávila, quien le deseó lo mejor al 'Turco', con quien hace tiempo que no tiene contacto.

"No pude ver el partido (su debut con Pumas), solo recibía los mensajes y que empieza perdiendo y dije qué mal arranque para el Tony, pero supo darle la vuelta, es muy buen inicio y creo que le va a ir muy bien en Pumas a partir de la próxima temporada.

"La última vez que lo vi, que nos dimos un abrazo con mucho cariño, fue en el partido Morelia contra Rayados donde nos salvamos del descenso. Al término del partido en los pasillos, me dijo que le dolía la derrota, pero le daba muchísimo gusto por Morelia porque iba a sufrir si el equipo descendía. Es un profesional con muy buenos sentimientos, nos tomamos cariño y yo admiración y respeto por su carrera", dijo el exdirectivo, quien compartió cómo es Mohamed tanto como persona y como entrenador.

"Es alguien con quien se puede dialogar, muy abierto a escuchar, eso sí recuerdo que nos reuníamos y hablábamos de todo, y siempre muy abierto en esa época, y yo creo que sigue siendo así porque siento que es sencillo, humilde, y en ese momento empezaba a aprender. Siempre afable, simpático, nos reíamos mucho", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: ESTE ES EL PANORAMA DE LOS 18 EQUIPOS DE CARA A LA LIGUILLA