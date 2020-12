Pumas: Jugadores de Universidad advirtieron que llegarían lejos en el Guardianes 2020

Si tres días antes de empezar el torneo, cuando se quedaron sin entrenador, alguien hubiera dicho que Pumas sería finalista, nadie lo creería; sin embargo, la incertidumbre que se vivía afuera, no tuvo nada que ver con la confianza que siempre existió al interior del equipo, pues de la mano del técnico Andrés Lillini, soñaron con su éxito, lo decretaron, trabajaron y lo consiguieron. Hoy están a un paso de ser los Campeones de la liga.

Y es que desde el primer momento hasta la Liguilla, todos los Pumas expresaban su seguridad en que serían protagonistas del torneo. Incluso, hubo burlas sobre las declaraciones felinas de que jugarían la Final y ahora lo harán jugando ante el León.

“Pumas es lo que es, es una realidad, este es un equipo con coraje y valentía. Sería mediocre de mi parte que en 19 fechas tuvimos suerte. Me preguntan si me veo en la Final, sí me veo en la Final, pero claro que me veo en la Final, sería muy hipócrita sino lo dijera”, dijo a RÉCORD el técnico Lillini.

Mientras que los jugadores también expresaron la confianza que tuvieron siempre en que el trabajo auriazul rendiría frutos: "Nosotros confiamos en nuestro trabajo. Llegamos sin la credibilidad de bastante gente; nuestro objetivo es llegar a la Final, Andrés nos lo inculcó y nos la fuimos creyendo; estamos seguros y confiados del trabajo que hemos hecho", dijo Juan Pablo Vigón.

La capacidad de recuperarse de todo lo que han ‘sufrido’ a lo largo del torneo también es factor que hoy tiene a Universidad en la Final, esto de acuerdo a Johan Vásquez: “Cuando pasó lo que tuvo que pasar (salida de Míchel) hubieron muchas cosas que si las crees te afectan mentalmente y lo hablamos, somos un grupo muy sano y unido, y concluimos que somos nosotros y va a depender de nosotros si estamos arriba, si se desconcentra uno lo tenemos que alinear, no somos un equipo con muchas jerarquías, aquí somos los 11”, señaló el zaguero.

