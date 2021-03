Pumas: Saucedo, con más minutos en tres partidos con EU que en el Guardianes 2021 con UNAM

Sebastián Saucedo parece estar viviendo un momento de ‘luces y sombras’ en su carrera. Y es que mientras en Pumas, el atacante casi no tiene actividad, en la Selección de Estados Unidos que participa en el Preolímpico de Concacaf, Saucedo ha tenido gran actividad, al grado de tener en tres partidos de su selección, más minutos de juego que con los felinos en todo el presente torneo mexicano.

Los últimos tiempos no han sido sencillos para el jugador mexicoamericano, ya que en lo que respecta a su participación con Universidad no ha sido como él esperaba, pues entre el torneo anterior y lo que va del actual, las lesiones y el Covid-19 no lo han dejado tener actividad continua.

Incluso, en lo que va de la actual temporada, la cual está en la Jornada 12 de 17, Sebastián Saucedo sólo tiene registrados 21 minutos de juego en dos partidos, de los cuales no fue titular en ninguno.

Sin embargo, Saucedo está viviendo todo lo contrario con la Selección de las barras y las estrellas, pues llevan tres partidos jugados en el Preolímpico, de los cuales en dos fue titular, y aunque no ha jugado los partidos completos, ya tiene 164 minutos de juego.

Y aunque tanto con Pumas como con su selección nacional, el atacante se ha mostrado activo e insistente, con ninguno de los dos equipos ha anotado un solo gol.

Incluso, en el pasado enfrentamiento entre México y Estados Unidos, Sebastián Saucedo apareció en el 11 titular norteamericano y ahí se reencontró con sus compañeros de Pumas, los defensas Alan Mozo y Johan Vásquez, quienes sí son titulares con Universidad.

