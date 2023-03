Rafa Puente sobre irregularidad de Pumas: 'La directiva es consciente que los procesos llevan tiempo'

El técnico de Pumas, Rafael Puente Jr, estuvo en entrevista con ESPN, done habló sobre la actualidad del equipo y cómo es que llegó a dirigir al cuadro Universitario para el Clausura 2023.

“Siempre he tenido una filosofía y cuando la silla está ocupada, no hay forma que me pronuncie y cuando está vacía, hay que perseguir los sueños y uno era estar al frente de Pumas”, comentó el estratega mexicano en la entrevista.

También Puente Jr confesó que tiene el respaldo de la directiva, ya que llegó un momento que se especulaba su salida del equipo de Pumas al no conseguir resultados positivos en anteriores partidos en Liga MX.

“Aprovecho el espacio para agradecer el apoyo que está claro, que en las reuniones con ellos son conscientes que los procesos toman tiempo y que está bien trazado y les expreso ese agradecimiento por confiar en nosotros y darnos el respaldo ante la gente, los futbolistas y trabajar en paz”, finalizó el técnico de Pumas.

