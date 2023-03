Tigres ganó por la mínima a Necaxa y vuelven a la senda de la victoria

Con poco, a Tigres le alcanzó para volver a la senda de la victoria tras superar 1-0 al Necaxa, de la mano de un heroico Nahuel Guzmán, que salvó en más de una ocasión a su equipo.

La escuadra regiomontana se recuperó del tropiezo que tuvo ante Chivas hace apenas una jornada, pero las formas aún no convencen del todo, pues parecen no encontrar idea de juego y la prueba está en que no pudieron hacerle daño a un endeble Necaxa.

Sin embargo, previo al descanso apareció Fernando Gorriarán, encargado de hacer el gol en solitario a favor de los suyos y además marcar su segundo tanto con la camiseta felina, y gracias a su anotación no sólo se mantienen entre los mejores del torneo, también se aferran al subliderato.

Y si Tigres se mantiene como el equipo con menos goles recibidos en esta campaña, es en gran parte gracias al 'Patón', quien rescató una de las más claras durante el segundo tiempo e incluso cortó la racha del Necaxa con al menos una anotación al hilo en sus últimos nueve partidos.

Hasta el momento, Marco Antonio Ruiz goza de una racha un tanto favorable con tres partidos ganados en cinco juegos al frente de los universitarios, aunque Andrés Lillini no corre con la misma suerte, ya que ha perdido seis de 10 partidos en el banquillo rojiblanco y tiene tres duelos consecutivos sin conocer la victoria.

