Rodrigo López abandona el campo por lesión en el Pumas vs Querétaro

Otra baja para Gustavo Lema. En el duelo entre Pumas y Querétaro en Ciudad Universitaria, Rodrigo López salió de cambio en el primer tiempo por lesión en las costillas. Ante esto, Ignacio Pussetto ingresó por el mediocampista mexicano que no pudo continuar en el juego.

Alrededor de los 10 minutos del partido en el Olímpico Universitario, López tuvo un choque con un defensor de Gallos. Incluso, el cuerpo médico del equipo ingresó al terreno de juego para atenderlo, pues se quedó tendido durante algunos instantes con señales de dolor.

Tras esto, Rodrigo continuó el partido durante unos minutos. Sin embargo, al 18’, el mediocampista no dejaba de mostrar molestias en la costilla. Ante esto, Gustavo Lema tomó la decisión de reemplazar al ‘7’ de los Felinos. En su lugar entró Ignacio Pussetto para jugar en el mediocampo con José Luis Caicedo y Piero Quispe.

La lesión de Rodrigo López no es la única en la escuadra Felina. Cabe resaltar que Julio González y Lisandro Magallan se han perdido los duelos ante Rayados y Cruz Azul, además de este contra Querétaro. De igual forma, Leo Suárez no está disponible y no reaparecerá hasta el siguiente año.

Además del duelo contra Querétaro, Pumas se verá las caras ante Mazatlán este viernes donde buscará amarrar su boleto a Liguilla directa. De lograrlo, tendrá tres semanas para recuperar a sus lesionados previo a los Cuartos de Final del Apertura 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas hace la tarea y se impone ante Santos