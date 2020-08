Talavera sobre Carlos González: ' Un jugadorazo, su trabajo va más allá de goles'

En Pumas reconocen la importancia que tiene Carlos González en el equipo, esto a pesar de que en cantidad de goles no se vea reflejado su trabajo, así lo aseguró Alfredo Talavera, portero auriazul, quien explicó cuál es la labor del delantero paraguayo, quien se encarga, literal, del 'trabajo sucio'.

"Respecto a Charly es un tipazo, un jugadorazo, hace un esfuerzo enorme y hace el 'trabajo sucio' porque hace el trabajo en el que es factor distractor en la defensa de cualquier rival.

"Teniendo a alguien como él, da tranquilidad. Su trabajo no coincide con los goles que hace, pero el jugador que viene detrás y al lado, llega con más posibilidad de concretar y eso hace el trabajo para el equipo", señaló.

Incluso el arquero universitario recalcó que podría parecer que el trabajo que hace Carlos González no se valore o no resalte; sin embargo, lo que el guaraní aporta no es sólo en el terreno de juego, sino también en el vestidor.

"Son cosas que no se ven, se ve que no jugó, se ve que no estaba haciendo goles, pero la parte de atrás, lo que vemos día a día, en el vestidor, es algo que hay que resaltar. Es un gran jugador y hay que darle reconocimiento", explicó Talavera.

