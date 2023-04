Antonio Mohamed, técnico de Pumas, contó su versión de la expulsión que recibió el sábado durante el primer tiempo del juego ante América.

El 'Turco' relató lo que dialogó con Eduardo Galván, cuarto árbitro del juego, quien después de intercambiar palabras con el entrenador, de inmediato habló con César Ramos, el silbante central.

"Para mí ya es historia, pero sólo pedía que si el régimen de tarjetas sería así por la falta de Caicedo debía ser la misma. Me pidió que no haga ademanes, que gritara, si quieres en la cara y le grité en la cara y me expulsó.

"Me dijo no hagas ademanes porque la gente ve, le dije que iban cinco faltas del ocho en la cara y me expulsó", dijo.

Asimismo, el timonel auriazul compartió que se disculpó con el plantel por lo ocurrido y que asumió su responsabilidad, la cual lo dejará ahora lejos de la banca en el juego ante Rayados.

"Esa fue la historia, no hubo insultos, no hubo nada, pensó que le falte al respeto y tomó una decisión. Acepto mi error, me enganché en estar hablando con él y hace mucho no me expulsaban. Le ofrecí disculpas a mis jugadores y ahora veré el juego de afuera que no es lo correcto", indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TURCO MOHAMED BUSCARÁ EMULAR TÍTULO DE RAYADOS DEL AP19 CON PUMAS ESTE CL23