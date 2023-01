Ulises Rivas: 'Ya quiero que sea 8 de enero, se va a hablar mucho de Pumas'

El arranque del Torneo Clausura 2023 es algo que ya le 'urge' a Pumas y a Ulises Rivas. Y es que el refuerzo auriazul reconoció que el 8 de enero, cuando arranquen su participación recibiendo a Bravos de Juárez en CU, es una fecha que esperan con ansias, pues comienza el momento en que los felinos se saquen la espina por el mal torneo que tuvieron.

"Ya queremos que empiece el torneo. Desde que empezamos a preparar la pretemporada teníamos en mente esa fecha, el 8 de enero y cada ve se acerca más y está ya la semana de preparación.

"Antes de los partidos lo mencionamos, que tenemos una deuda por más que yo venga llegando y no estuviera el torneo pasado, todos la hacemos nuestra y desde el primer partido la afición se va a dar cuenta del hambre y ganas que tenemos de que sea un buen torneo", dijo a RÉCORD.

En tanto, el mediocampista reiteró el compromiso que tiene con Universidad, así como loque para él hace distinto a Pumas de los demás equipos de la Liga MX.

"Les puedo asegurar mi entrega, siempre va a estar, no es negociable y que cuenten con ella; estoy en el lugar que debo de estar, y estoy contento, no sé si una revancha, pero sí u a oportunidad de lo que puedo hacer y qué mejor que en uno de los grandes de México.

"Siempre que se hable de los equipos grandes se va a hablar de Pumas y cuando me llamaron de acá no lo pensé dos veces; Rafa me está pidiendo ser el equilibrio del equipo", expresó.

AMIGOS E ÍDOLOS

Rivas ha expresado la satisfacción que le causa ser jugador de Pumas, además de que no esconde la emoción que le provoca ser compañero de un jugador como Dani Alves, pues sabe bien lo qué es el astro brasileño en el futbol mundial.

"Sí claro (le emociona ser su compañero), siempre que con alguien de ese calibre puedas compartir vestidor, que puedas compartir campo sin duda es una motivación y una experiencia que pocos pueden vivir, así que nos toca vivir lo acá y estoy muy contento", dijo.

Asimismo, el jugador coahuilense compartió cómo lo han tratado sus nuevos compañeros, aunque dijo, en Santos convivió con Adrián Aldrete y Julio González.

"Todos mis compañeros, los extranjeros, los mexicanos, absolutamente todos desde que llegué me han recibido muy bien y se está haciendo un buen vestidor. Estuve con Adrián y con Julio en Santos, que son a los que conocía un poco más y de enfrentará a Pumas yo con otra playera, pláticas o así, pero la relación cercana sólo con Adrián y Julio", señaló.

