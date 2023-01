José Caicedo sobre Pumas: 'Me siento canterano, me siento en casa'

José Luis Caicedo tiene ya en la sangre el azul y oro a pesar de no estar formado en Pumas. Y es que el colombiano llegó hace dos años al Pedregal y a partir de ahí comenzó el proceso que todos los jóvenes felinos hacen, y justo por eso, aunque se formó en el Barranquilla FC (Segunda División de Colombia), se siente canterano auriazul.

“La verdad es que sí (se siente canterano de Pumas) y lo digo porque soy parte de, pero también traía un proceso de Colombia, pero soy parte de los jóvenes. Fue muy importante llegar al club, me siento en casa”, dijo a RÉCORD.

Y es que luego de que Andrés Lillini lo subiera al primer equipo y lo debutara en la Primera División, Caicedo comenzó el proceso de llenarle el ojo a Rafael Puente, pues sabe que el nuevo entrenador elegirá a los mejores jugadores.

“Es muy importante para mí estar desde la pretemporada con el primer equipo porque así nos vamos conociendo más y llevar a cabo el trabajo en el torneo, hay nuevo cuerpo técnico y hay que dar más de cada uno. Soy reiterativo, pero es cuestión de trabajo y paciencia, y cuando te den la oportunidad aprovecharla al máximo.

“Fue inolvidable porque es un sueño debutar fuera de casa, de mi país, fue muy lindo y aproveché el momento. Al estar preparado en cualquier momento que te den la oportunidad lo harás bien y gracias a Dios hubo partidos importantes, en los que hice las cosas bien”, explicó.

Al margen, aseguró que Pumas está preparado para que a diferencia del anterior, el que está por empezar sí sea un buen torneo: “El grupo está dispuesto a trabajar y recibir toda la información que nos da el profe.

“El futbol nos da una revancha más y no tenemos que olvidar por completo lo que pasó el torneo pasado, pero salir de eso, empezar otra nueva etapa y empezar el torneo con el pie derecho; sacarnos esa espina porque el futbol es de revanchas y hay que aprovechar eso”.

"SUPE APROVECHAR LA OPORTUNIDAD", ASEGURA CAICEDO

Si alguien conoce bien a José Luis Caicedo es Carlos Humberto González, quien lo dirigió en Pumas Tabasco a su llegada a Universidad hace dos años y recientemente juntos fueron Campeones de la categoría Sub 20. Y ahora que González es parte del cuerpo técnico del primer equipo, Caicedo se siente con mayor confianza.

“Sí claro (le da tranquilidad que lo conozcan en el cuerpo técnico) y más para los canteranos porque él nos conoce más y eso es ventaja para nosotros.

“Yo estaba en Barranquilla, ya se me acababa el contrato y se presentó la oportunidad de llegar al Club Universidad a Tabasco con Carlos Humberto y al terminar el torneo me inscribieron al Sub 20 y luego al primer equipo, sabía que estaba preparado, la oportunidad se dio, aunque no pensé que fuera tan rápido, pero se dio y supe aprovechar la oportunidad”, dijo a RÉCORD.

Y respecto al Título Sub 20 que ganó Pumas y del que él fue parte importante, pues era de los jugadores con más experiencia al jugar ya con el primer equipo, Caicedo explicó lo que significó para él.

“Gracias a Dios con el trabajo junto con mis compañeros se logró y yo no sabía que era el primer título Sub 20 para el club y es un logro que se marcó en la vida de nosotros.

“Al igual que mis compañeros, también estaban preparados y aporté la experiencia que había acumulado con los grandes y lo llevé a cabo con los Sub 20 y mis compañeros lo supieron valorar, y logramos buenas cosas en conjunto”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAN ID DE LIGA MX AÚN NO SERÁ OBLIGATORIA EN ESTADIOS AL INICIO DEL CLAUSURA 2023