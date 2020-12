Vigón: 'La mentalidad de Pumas es ganar en casa y defender CU'

A Pumas no le incomoda el tener que abrir la serie en casa, por lo que Juan Pablo Vigón está consciente de que Ciudad Universitaria es una de sus principales fortalezas, y tratarán de sacar una buena renta para cerrar la eliminatoria en León.

Los auriazules, junto a La Fiera, fueron los mejores locales del semestre, al no conocer la derrota en su campo, por lo tanto los del Pedregal quieren aprovechar esa estadística para manejar con mayor tranquilidad el segundo episodio de la serie.

“Todos los partidos en Liguilla nos tocó recibir al equipo en la Vuelta, pero la mentalidad es la misma, ganar en casa, defender nuestro templo, así lo hicimos todo el torneo y queremos llevarnos un buen resultado a León.

“Así lo vamos a hacer para llegar con un óptimo resultado, porque en su cancha el León saca buenos resultados, pero acá las estadísticas de este torneo es que no hemos perdido, queremos mantener eso y ganar el primer partido de la serie”, explicó en conferencia.

Vigón considera que la clave para inclinar la balanza en favor de los universitarios es robarles el esférico a los esmeraldas, aunque sabe que esa es una misión complicada por el buen manejo de balón que tiene la escuadra del Bajío.

“Quitarles el balón. Sé que es difícil, porque los jugadores que tienen saben mucho, pero (la clave es) quitarles el balón y que se desesperen, hacer lo que hemos hecho todo este torneo que nos ha dado buenos resultados”, concluyó el '22' auriazul.

PIDIÓ NO IR AL ESTADIO

En Pumas hacen un llamado a la afición a no presentarse en el Estadio Olímpico Universitario este jueves para respetar las medidas de prevención de Covid-19, por lo que Juan Pablo Vigón le aseguró a los seguidores felinos que están conscientes del respaldo que tienen los jugadores de cara a esta Final.

“A la afición de Pumas les agradezco muchísimo el apoyo, pero ahorita nos toca guardarnos. Me encantaría, sería lo mejor haber tenido el domingo el estadio lleno, pero la pandemia es algo delicado y grave, nos debemos de cuidar.

“De corazón sabemos y me di cuenta de la gran afición que tiene Pumas, el cariño que se le brinda al jugador. Me duele decir esto, no es momento de ir, de juntarnos, pero los jugadores sabemos del cariño que nos dan. Por ellos nos vamos a morir en la raya”, aseguró en conferencia.

