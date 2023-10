Ángel ‘Rambo’ Sosa encaró así a Tiago Volpi y desató bronca en el Toluca vs Querétaro

Tiago Volpi, guardameta de los Diablos Rojos del Toluca, señaló que sufrió agresión por parte del 'Rambo' Sosa al final del partido entre su equipo y el Querétaro de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023.

A través de redes sociales, circulan videos, donde se observa que 'Rambo', llegó a encarar e increpar a Volpi, cuando recién el brasileño terminaba su respectiva oración, ya que el cotejo había finalizado.

"Estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar, cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras, y dijo que faltaba al respeto a la playera del Querétaro”, contó Tiago a los medios.

Asimismo, el arquero de los mexiquenses, piensa que el detonante del enojo y la molestia de Sosa, fue el gol que marcó el brasileño por la vía del penalti en el partido.

“Creo que se molestó porque hice el gol al final, no voy a dejar de patear un penal, más cuando soy el cobrador oficial, porque es mi ex equipo. No tiene lógica y será una falta de respeto a la afición del Toluca, se molestó por eso, me empezó a dar muchas cosas, vino a pechearme, poner su cabeza en mi cara y me calenté, no pasó de esto", señaló el portero.

Cabe mencionar, que Volpi llegó a cuatro goles en el presente torneo.

Así hacía su oración @TiagoVolpi cuando el directivo @26AngelSosa lo empieza agredir sin razón, lo empuja con su cuerpo y lo insulta ir a generar violencia, peto en la @femexfut y #LigaMX todo se vale. @ChrisG_ofi pic.twitter.com/M30G5vBweV — SOYGALLO (@ADNGALLO) October 9, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIAGO VOLPI PROTAGONIZÓ UN ALTERCADO LUEGO DEL PARTIDO CONTRA QUERÉTARO