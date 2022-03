Cristante: ‘Los grandes momentos nacen de adversidades, tenemos que llevarlo hacia arriba’

“El futbol no vale una vida”. Hernán Cristante ofreció una disculpa a la familia futbolística tras la barbarie en el Estadio La Corregidora, un hecho en el que “todos resultaron lastimados”, de acuerdo con la reflexión del argentino.

“El futbol que es un deporte tan bonito y como dijo Diego (Armando Maradona) ‘la pelota no se mancha’, nosotros no tenemos que mancharla. El futbol no vale que alguien pierda una vida, perder un ojo o agarrarse a golpes. Es enojo dentro de la cancha. Sé que es pasional, pero en momentos complicados creo que todos debemos tratar de usar más la cabeza, más el corazón y menos el hígado”, expuso Cristante.

“El futbol es un deporte tan bonito que los únicos que podemos arruinarlo somos los humanos, somos tan estúpidos. Que sea un punto de inflexión y no desviar la vista, no podemos desviar la vista y hacer como que no me importa, porque existe eso. Tenemos que cuidarnos entre todos y este deporte tan bonito hay que cuidarlo y es responsabilidad nuestra”, agregó.

Luego de sumar un nuevo revés en el Clausura 2022 y ante lo acontecido en Querétaro, Cristante aseguró que el estado de ánimo de su equipo no es el mejor.

“Fue una semana compleja por lo vivido, comentarios y mensajes, por la realidad de los túneles que muchos no la vieron. Anímicamente afectó y buscamos darle alegría al equipo, juntarnos a hablar y tomarlo como una nueva oportunidad y los grandes momentos nacen de adversidades y darle vuelta a la página y el equipo busca jugar. Afecta en lo familiar, personal y momento, pero estamos obligados a cambiarlo y la responsabilidad es llevarlo hacia arriba”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NECAXA VS QUERÉTARO: FUTBOLISTAS SE ABRAZARON POR LA PAZ AL MINUTO 62