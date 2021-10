DT de Gallos tras empate con Xolos: 'Me parece que el VAR transformó el futbol en otra cosa'

Después de haber empatado a uno con Xolos y quedarse con un hombre menos, Leonardo Ramos, entrenador del Querétaro, consideró que el VAR ha cambiado la esencia del futbol, esto luego de que en los siete minutos de compensación, se expulsara a su jugador y se revisara una jugada de penalti a favor de Gallos.

"Desde siempre me parece que el VAR transformó el futbol en otra cosa y eso no lo vamos a poder cambiar, pero repito, no voy a hablar de los árbitros porque sería fácil cuando nosotros no pudimos meter la pelota.

"Sería malo de mi persona criticar a alguien que solo intenta hacer su trabajo de la mejor forma. Tuvimos mucho tiempo la pelota y la realidad es que me quedo con lo que pasó en la segunda mitad que fuimos una tromba", dijo.

Finalmente, el timonel de la escuadra quererana reconoció que sea como sea, su equipo debe mejorar.

"El partido de hoy nos enseñó que ante el más mínimo error nos pueden meter un gol. Hay que mejorar".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: QUERÉTARO RESCATÓ EL EMPATE FRENTE A UNOS XOLOS QUE SON SOTANETOS