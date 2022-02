Hernán Cristante en su presentación: 'Tengo que ofrecer resultados de manera inmediata'

Hernán Cristante fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de los Gallos Blancos del Querétaro. El estratega argentino se mostró confiado pues declaró en su primera rueda de prensa que no necesita que le tengan paciencia ya que aseguró que cuenta con jugadores para ofrecer un juego competitivo.

"Tampoco la quiero tener (paciencia), es así y es nuestra realidad. Tenemos que encontrar y ofrecer resultados de manera inmediata. Mi argumento es que el equipo tiene hoy a los jugadores para desarrollar un juego competitivo", dijo el entrenador sudamericano.

Asimismo Cristante se responsabilizó de competirle a cualquier club que enfrente pues sabe que entrenará a un equipo del máximo circuito "Con este equipo tengo que competirle al que se me presente, es responsabilidad mía. No tengo excusa, tengo que llevar a los jugadores hasta arriba. No estoy tomando a un equipo de la Sub 20, sino a un equipo de Primera División", aseguró el nuevo estratega de Querétaro.

Hernán Cristante debutará ante Pachuca cuando los Gallos Blancos visiten el Estadio Hidalgo en el duelo correspondiente a la Jornada 5. Actualmente el conjunto queretano cuenta con dos puntos en cuatro juegos ubicándose en la posición 15.

