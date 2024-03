Nacho Ambriz sobre el caso Preciado: "Pensé que no íbamos a levantarnos"

Este sábado la Máquina Celeste de la Cruz Azul cayó derrotado en el Territorio Santos Modelo ante un sorpresivo equipo lagunero, algo que (de acuerdo a Ignacio Ambriz) fue inesperado por la situación que se vivió a media semana con Harold Preciado.

El delantero del cuadro de la Comarca se está recuperando de una lesión, pero, debido a imágenes que circularon en redes sociales, está siendo sometido a exámenes antidopaje, algo que afectó el ánimo de su equipo previo al encuentro ante Cruz Azul.

En conferencia de prensa, el entrenador lagunero aseguró que no esperaba este resultado pues, por la problemática que vive su jugador, él pensaba que su escuadra no podría levantarse del golpe anímico que representó no contar con Harold Preciado.

"La verdad feliz por el compromiso del equipo ante una semana atípica que hemos tenido, me siento contento, el grupo entendió que las bajas por lesión, no me gusta que se me lastimen jugadores, pero se entendió que no estamos completos, igual el tema de Harold fue un golpe bastante fuerte que el vestuario lo resintió, llegué a pensar que no íbamos a levantarnos para enfrentar este partido ante un gran equipo", comentó Ambriz.

Ahora, el equipo de la Comarca tendrá que preparar el partido de la siguiente jornada, mismo en el que se enfrentarán a los Xolos de Tijuana en la frontera norte de nuestro país.

