Tuca Ferretti ‘revienta’ a los Tigres tras comunicado de Siboldi: “Calumnia tras calumnia”

Tras la salida inesperada de Robert Dante Siboldi de los Tigres hace unos meses, el estratega uruguayo compartió una extensa carta, donde relata el invento de acusaciones de la que fue víctima por parte de la directiva del cuadro norteño.

Ante la declaración del estratega de los Tigres, el Tuca Ferretti reaccionó y atacó a la directiva, donde resalta que le hicieron lo mismo en su momento en el banquillo del Norte.

“Normal a mí me hicieron lo mismo pero no tan grave. Lo que me llama la atención y tiene razón Siboldi, llega la gente de Cemex y dice a los periodistas, vamos a dar información de esto y esto, y los periodistas se lo creen”, resaltó Ferretti.

“Calumnia tras calumnia.Involucran a los medios de Monterrey, coludidos, coludidos”, sentenció el extécnico durante lo vívido en su gestión en el cuadro de Nuevo León.

Robert Dante Siboldi tuvo que salir de la institución tras ser señalado uno de sus asistentes de vender información, según dijo en su momento el cuadro de los Tigres.

Hasta el momento no se ha pronunciado el cuadro felino ante la reciente carta emitida en redes sociales por parte del uruguayo.

