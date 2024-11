Renato Paiva aclaró comentarios en contra de Tigres: 'Fueron malinterpretadas'

Renato Paiva, entrenador de Toluca, causó polémica tras algunos comentarios en contra de Tigres este sábado. El técnico portugués habló sobre su mar reciente derrota ante los Felinos donde comentó que es un equipo ‘pequeñito’.

"Los que miran el proceso dicen, mira has perdido un equipo pequeñito cuando juega en casa. Un equipo flaquito, que está peleando el segundo lugar con nosotros" comentó el entrenador portugués sobre su derrota de 2-1 ante Tigres.

Como era de esperarse, este comentario causó polémica, especialmente con los seguidores de Tigres. Muchos aficionados consideraron que Paiva menospreció al equipo felino. Por lo que hoy, el DT decidió salir a explicar sus comentarios.

“En primera instancia, deseo expresar que lamento mucho el malentendido; que siempre he sido y seré muy respetuoso de todos los clubes con los que competimos… En mi opinión, mi equipo estuvo a la altura del rival, me refería de manera hipotética a que hay quien demeritó a Tigres; usé un tono sarcástico para enfatizar que no son un rival ‘pequeño’, especialmente en el Volcán, una de las canchas más complicadas de la Liga MX”, reveló el técnico lusitano en sus redes sociales.

El entrenador de Toluca reiteró que lamenta que sus comentarios hayan sido malinterpretados y espera que, con esta publicación se limpie el aire y exista un ‘juego limpio’ en sus próximos partidos.

