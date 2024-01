André-Pierre Gignac sobre su retiro profesional: 'A los 40 se acabó y no regreso'

No es un secreto que André-Pierre Gignac cada vez está más cerca de un posible retiro. El francés cumplirá 39 años a finales de 2024 y los problemas que tiene en su cadera y pubis podrían ser factores determinantes para la longevidad de su carrera.

En el Día de Medios de Tigres, André fue cuestionado sobre su retiro y si dará a conocer la decisión, tal como recientemente hizo el estratega del Liverpool, Jürgen Klopp. “Sé que cuando se va a parar se va a parar de verdad, un entrenador puede decir 'me paro, voy a la vida real y regreso', yo no puedo regresar, a los 40 se acabó y se acabó”, mencionó el galo.

A pesar de que el mensaje es poco alentador para los Incomparables, Gignac mencionó que cuando ponga fin a su carrera no habrá vuelta atrás y será un adiós definitivo, sin embargo, busca aprovechar el tiempo que le queda y asegura que buscará competir durante el tiempo que siga en Tigres.

"No voy a decir 'me voy a la vida real unos uno o dos años y a los 42 regreso al máximo circuito', no existe eso para un jugador, así que yo tengo que aprovechar al máximo lo que tengo todos los días, ir a entrenar, oler ese vestidor, oler el pasto y competir, la verdad no estoy cansado", comentó el delantero.

