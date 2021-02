Cardozo sobre Gignac: 'El tiempo dirá si está entre los mejores extranjeros'

André-Pierre Gignac no deja de hacer historia en México y en Tigres luego de comandar su primer Mundial de Clubes.

Sobre sí es o no uno de los mejores extranjeros que han jugado a nuestro país, José Saturnino Cardozo aseguró que solo el tiempo lo dirá, además de elogiar su rendimiento en el equipo regio.

“Es un muy buen jugador, para mí uno de los mejores delanteros que llegó en los últimos tiempos al futbol mexicano y lo ha demostrado a base de títulos de goleo, de ganar campeonatos. Es un jugador que ha marcado diferencia.

"El tiempo dirá si Gignac está a la altura de muchísimos jugados extranjeros que han llegado al futbol mexicano, que fueron figuras”, mencionó para Fox Sports.

De igual forma, el paraguayo no quiso polemizar y prefirió mostrar respeto por los grandes futbolistas que han llegado a México.

“A mí no me gustaría opinar si Cardozo, si Cabinho, si Reinoso, si Gignac. Lo que yo hice fue fantástico, maravilloso, con Toluca. Disfruté al máximo todos los partidos que me tocó jugar y respeto a todos los jugadores que han pasado por el futbol mexicano, que fueron grandísimos jugadores”, añadió.

