Carlos González sobre su llegada a Tigres :'Motiva mucho tener a Gignac de compañero'

Tan solo unos días después de que Carlos González gritara su último gol como jugador de Pumas en la Final del Guardianes 2020, el ariete ya posa con los colores de su nuevo equipo: Tigres.

El delantero paraguayo fue oficializado como refuerzo felino para el Clausura 2021 desde las redes sociales oficiales del club mediante un video en donde da sus primeros comentarios como ariete de la U de Nuevo León, asegurando que le entusiasma el verse compartiendo la cancha con jugadores de la envergadura de André-Pierre Gignac.

"Estoy dando un paso muy importante en mi carrera. Estoy en un equipo que seguramente me va exigir mucho y la exigencia me gusta. Me gusta dar lo máximo de mi y voy a dar lo máximo", primeras palabras de González en entrevista con Aldo Farías para su nuevo club.

"Motiva que voy a tener de compañeros a este tipo de futbolistas, como en este caso Gignac, sabiendo lo importante que es para Tigres, me visualizo jugando y creo que he trabajado duro para esto, no me da miedo de tomar esta decisión de dejar un equipo como Pumas y tomar este rumbo nuevo", indicó el delantero.

Además, otro aliciente para llegar al Norte fue Ricardo Ferretti, pues González asegura que el interés del mandamás fue clave para tomar la desición de abandonar Pumas, equipo en donde comenzaba a convertirse en referente.

"Es un honor (ser dirigido por Ferretti), es una de las razones por las que tomo la decisión de llegar a Tigres, porque cuando un técnico te quiere es la satisfacción más grande para un jugador saber que eres querido por él, sabe cómo utilizarte y sabe sacarte el provecho", añadió.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PUMAS: CARLOS GONZÁLEZ Y OTRAS 'SOLUCIONES' ECONÓMICAS