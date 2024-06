Culebro sobre salida de Siboldi: 'Tomamos la que creemos es la mejor decisión'

Mauricio Culebro, presidente de Tigres, habló por primera vez sobre la sorpresiva y polémica salida de Robert Siboldi de la dirección técnica del equipo hace unas semanas.

En conferencia de prensa, el directivo señaló que la decisión de no renovar al entrenador uruguayo se tomó pensando que "era lo mejor para el club".

Además, Culebro detalló que el equipo "ya está enfocado en lo que viene" ahora bajo el mando de Veljko Paunovic.

“Así como yo dije que iba a seguir, muchas veces he dicho que hasta que no se firme un contrato todo puede pasar. La verdad tomamos la decisión que es lo que creemos qué fue lo mejor para el club, estábamos en tiempo y la decisión fue no renovar.

"Ya estamos enfocados en lo que viene, el futuro no lo podemos controlar pero sí el trabajo, pasión y entrega, lo demás esperemos que con este trabajo estemos más cerca de conseguir los resultados que queramos”, comentó.

