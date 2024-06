Igor Lichnovsky, con posibilidades de regresar a Tigres tras llegada de Paunovic

Todavía no se define su futuro. Ante la duda de América por saber si comprará la carta de Igor Lichnovsky, Tigres ya pregunta a su nuevo cuerpo técnico si el chileno tendría cabida en su planeación, de lo contrario buscarán un nuevo destino, pero esta vez en venta, por ello no habría un nuevo préstamo para las Águilas.

Lichnovsky vive sus últimos meses como jugador de Tigres, por ello la urgencia de encontrarle un nuevo equipo que quiera comprarlo en caso de que Veljko Paunovic decida no quedarse con él.

Por lo pronto tendrá que reportar con los universitarios en cuanto finalice su participación con su selección en la Copa América y será estando ahí cuando se defina su futuro inmediato.

En América existe controversia por hacer válida la opción a compra pues aunque ha cumplido dentro del terreno de juego al cuerpo técnico no le termina de gustar lo que hace fuera pues algunos los toman como indisciplinas que pueden influir al resto de la plantilla.

El jugador por su cuenta desea seguir en el Nido azulcrema pues en los dos torneos que lleva defendiendo la camiseta ha logrado levantará los títulos y lo ha puesto nuevamente en el radar de la selección de Chile, que llevaba ya un tiempo sin convocarlo.

Igor Lichnovsky apunta a reportar con Tigres tras Copa América

De cara al Apertura 2024 y a la Leagues Cup, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, señaló que Igor Lichnovsky reportará con el equipo al terminar su participación en la Copa América. Y es que su préstamo con las Águilas ya terminó, por lo que ahora, el chileno tiene posibilidades de volver al cuadro regiomontano.

"Estamos platicando, analizando el plantel y viendo las opciones que tenemos. Hoy, si me preguntas que va a pasar, no te puedo decir. En el caso de Igor, está jugando Copa América, es jugador de Tigres y si no pasa nada en el camino, cuando termine la Copa América tendrá que presentarse aquí", expresó Mauricio Culebro.

