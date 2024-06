'Gato' Ortiz reaparece y manda mensaje a quienes critican su arbitraje en la Final: "No hay polémica"

Marco Antonio 'Gato' Ortiz rompió el silencio por primera vez tras la Final América vs Cruz Azul, en la cual, las Águilas se coronaron con un gol de penal anotado por Henry Martín.

Sobre la polémica jugada en donde Rotondi se barre e Israel Reyes cae, el 'Gato' aseguró que ni siquiera hay polémica, pues considera que estuvo bien marcada.

"¿Es polémica para quién? La toma de decisiones es basada en las reglas de juego. Para nosotros, como especialistas, no hay polémica", sentenció el silbante en entrevista con W Deportes.

“Nosotros en cancha tomamos una decisión y escuchamos la recomendación de ir a revisarla, puede pasar, a lo mejor te perdiste de algo, cerraste los ojos, no viste algo y cuando llego al monitor veo lo mismo que había visto en cancha y ratifiqué lo que ya había marcado", explicó sobre la decisión.

Cabe señalar, que Ortiz fue premiado días después como el mejor árbitro de la temporada en la Liga MX.

Marco Antonio Ortiz - El penal de Rotondi a Reyes en la Final

¡ASÍ O MÁS CLARO! ¡El Gato habló por primera vez! ENTREVISTA COMPLETA https://t.co/VvkZivjdDN pic.twitter.com/B2mpTl9TBG — W Deportes (@deportesWRADIO) June 28, 2024

'GATO' ORTIZ EXPLICA Y NIEGA HABER COMPRADO CAMIONETA NUEVA TRAS FINAL AMÉRICA VS CRUZ AZUL

Una de las polémicas más grandes se suscitó pocos días de la final, cuando Marco Ortiz fue captado en una agencia de autos recogiendo una camioneta, pues ahora el árbitro explicó que si era él, el de la foto, pero no estaba comprando, sino yendo por su vehículo que estaba en reparación.

“Lo de la camioneta, a mí me da risa, es algo gracioso. El ingenio del mexicano es muy grande. Tuve un accidente en días anteriores a la Final. Me volaron un espejo y llevé mi carro a la agencia, me tomé las fotos y alguien de mala fe la subió a las redes diciendo que me había comprado una camioneta después de la Final. Lo malo es la gente que lo cree y que puede llegar a afectar a la Familia”, comentó

“Nuestras familias están blindadas para que este tipo de dichos, de publicaciones o lo que le digan a ellos, no les afecte, porque ellos entienden a lo que nos dedicamos y a lo que estamos expuestos”, añadió.

