Antonio Sancho se despide de Tigres entre lágrimas: "Me voy con el deber cumplido"

Luego de dos etapas en Tigres, Antonio Sancho ha abandonado la institución. Ante esto, el directivo agradeció a Mauricio Culebro, presidente del equipo, y a todos los que formaron parte de la institución regiomontana durante su estancia en el club.

Entre lágrimas, Sancho se despidió del equipo y agregó que es momento de afrontar nuevos retos con su familia. Asimismo, señaló que se va tranquilo luego de haber sido multicampeón con el equipo varonil y femenil; además, le dejó un mensaje al que podría ser su reemplazo en la institución.

"Me voy tranquilo, me voy en paz. He tenido cuatro presidentes en esta última fase de directivo y con los cuatro conseguimos cosas importantes. Me voy en paz, creo que con el deber cumplido. Hoy toca reinventarme, quedarme en Monterrey y ayudar a mi esposa en su emprendimiento", expresó Sancho en la conferencia de prensa de despedida.

"Yo no estoy para dar recomendaciones, cada uno tiene una manera, una forma. Nada más decirle que llega a una gran institución, a una gran afición, con grandes jugadores y profesionales, y que seguramente van a seguir consiguiendo muchos éxitos como se merece esta institución", agregó.

De igual forma, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, señaló que la razón de la salida de Sancho es solo el fin de un ciclo. Y es que el directivo enfatizó que todos lso que forman parte de los Felinos saldrán en algún momento del club, pues tiene que haber una renovación constante para seguir con triunfos. Asimismo, señaló que aún siguen en la busca para reemplazar la partida de Antonio.

"Se terminó un ciclo, se cumplió. En la vida todo tiene un comienzo, todo tiene un final. Aquí en esta institución todos somos pasajeros, todos vamos a tener un día que nos tengamos que ir.. Lo único que perdura y estará siempre es la institución y la afición. Es momento de reinventarnos y de cambiar", expresó Culebro.

En su primera etapa con Tigres, la cual fue de mayo del 2011 hasta 2014, logró un título de Liga MX, el Apertura 2011, y uno de Copa MX (2014), para después partir a los Pumas como vicepresidente deportivo. Posteriormente, regresó al club en febrero de 2017, ahora como gerente deportivo, a lado del presidente Alejandro Rodríguez y el Consejero Delegado, Miguel Ángel Garza.

Después de siete años y cuatro meses que duró esta segunda etapa, dejará tres campeonatos de Liga (Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023), uno de Concachampions (2020), dos de Campeones Cup y cuatro de Campeón de Campeones con la rama varonil. Mientras que con la femenil conquistó seis títulos de Liga MX Femenil y dos Campeón de Campeonas, para un total de 19 trofeos con ambos equipos.

Además, más allá de los títulos, Sancho se caracterizó por grandes fichajes como Guido Pizarro, Nahuel Guzmán, Eduardo Vargas, Rafael Carioca, Enner Valencia, entre otros. También llegaron Carlos Salcedo, Carlos Salcido y Diego Reyes bajo su gestión, mientras que el último fichaje que cerró fue el de Juan Brunetta en el pasado Clausura 2024.

