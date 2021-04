Ferretti arremetió contra decisiones arbitrales: 'El árbitro inclinó la balanza a favor de América'

Aunque Tigres cayó ante América, uno de los factores que dejaron con molestia al técnico, Ricardo Ferretti, fueron las decisiones arbitrales, ya que consideró que la balanza se inclinó a favor de las Águilas y las amonestaciones no fueron equilibradas.

“Al cuerpo arbitral siempre los he respetado pero siento que hoy el árbitro principal inclinó un poco la balanza en relación a ‘foules’, tarjetas, cuando el equipo América hizo también ‘foules’ que merecían tarjetas como nosotros las recibimos y él no las utilizó, esa es mi molestia”, declaró en conferencia.

Sin embargo, aseguró que en su equipo no hay crisis, incluso destacó tanto la disposición como la mentalidad de sus jugadores y los altibajos que han registrado en este Guardines 2021 son principalmente a causa de errores puntuales de su parte y aciertos puntuales por parte de los rivales.

"Siento que crisis no es, son decisiones que se toman en la cancha y que naturalmente cuando no son adecuadas afectan a tu equipo como las expulsiones, pero no veo crisis, veo buena mentalidad, mucha disposición, las ganas de querer hacer las cosas bien.

"Siento que hasta dejan de hacer más para hacer de más por ese afán de querer dar al equipo una solución individual y gran parte de lo que logramos es cuando las decisiones son con base a lo colectivo”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SALCEDO TRAS EXPULSIÓN ANTE AMÉRICA: "JUEGO DE 'BARBIES', EN EL FUTBOL EXISTE CONTACTO"