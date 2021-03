Gignac: 'Me siento totalmente mexicano'

A casi seis años de su llegada a México, André Pierre Gignac se siente más mexicano que nunca, algo que lo motivó para renovar por tres años más con Tigres y que lo impulsa para seguir haciendo historia en el país.

"Ya no quiero salir del país, cuando voy de vacaciones a Francia me urge regresar a México, es algo que tengo dentro de mi corazón. Me siento totalmente mexicano, Nuevo León es un estado increíble, me encanta vivir aquí. Quiero terminar mi carrera en Tigres y vivir en Monterrey para toda mi vida", dijo el francés en entrevista con el club regiomontano.

El Bomboro aseguró que ahora que reafirmó su compromiso con la institución felina buscará seguirle dándo más títulos a la afición y ayudar a Tigres a consagrarse como el equipo de la 'nueva década'.

"Queremos llegar a ganar más trofeos, nos los merecemos, la afición se lo merece, queremos ser el equipo de la década y la nueva década, lo podemos hacer. Tenemos el grupo y el cuerpo técnico, queremos escribir la historia juntos. Vamos a ir a un lugar donde tendremos más peso en México", finalizó.

