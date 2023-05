Gignac opinó sobre los abucheos hacia él: "Son parte de la nueva generación de fanáticos"

André Pierre Gignac no ha vivido su mejor etapa con el cuadro de los Tigres de la UANL y prueba de ello son los constantes abucheos de la afición regiomontana hacia el delantero francés, quien entiende el porqué y solamente se concentra en trabajar para poder romper la mala racha.

"Muy tranquilo es parte del futbol, nadie hace perder a propósito el partido y fallar. (Los abucheos) son parte de la nueva generación de fanáticos, se desesperan un poco, pero si nos desesperamos en la cancha es porque no nos salen las cosas y no es apropósito, es porque queremos lo mejor para el club

Soy exigente a mí mismo y cómo ser exigente conmigo y no con mi compañero, así soy yo, no me van a cambiar, soy jugador de instinto y si tengo que hacer seis chilenas, voy a hacer seis chilenas y cuando me va a salir, va a salir y el día que la voy a meter van a aplaudir", aseguró Gignac

Los Tigres de la UANL jugarán la Ida de los Cuartos de Final en su estadio ante los Diablos Rojos de Toluca este jueves, antes de encarar la vuelta el próximo domingo en "La Bombonera" en la capital del Estado de México.

