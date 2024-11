Guido Pizarro previo a disputar una nueva Liguilla: 'Trato de disfrutarla mucho'

De cara al partido de ida de los Cuartos de Final entre Atlético de San Luis y Tigres, el capitán felino, Guido Pizarro, compartió sus reflexiones sobre lo que representa disputar una nueva liguilla y el impacto que desea dejar en el club. El argentino destacó la importancia de aprovechar cada oportunidad en estas instancias decisivas del torneo.

Sobre su perspectiva personal y su papel como líder del equipo, Pizarro dejó claro que busca trascender más allá de los resultados inmediatos. “Nuestra historia va más allá de un resultado. De si salimos campeones o no. El legado que hemos construido y tratamos de dejar va más allá del resultado, si logramos o no el objetivo, sigamos o no acá. Mi propósito es que el club, más allá de los que estén, siga ganando”, afirmó.

“Cada vez que me toca disputar una liguilla, trato de disfrutarla mucho, no se sabe cuándo se vuelva a jugar. Lo tomo como una opción de seguir compitiendo y estar a la altura. Cada liguilla que se juegue se tiene la ilusión de que vamos a competir”, expresó el mediocampista. Asimismo, expresó su compromiso con la afición: “Ojalá podamos hacer las cosas bien y regalarle una alegría a la gente. Me ocupa y me centra lo que tengamos que hacer cada partido, y ojalá esa ilusión que tenemos nosotros la tenga la gente cada vez que juguemos”.

Tigres buscará aprovechar su experiencia en liguillas para tomar ventaja en este primer enfrentamiento ante San Luis, cerrando la serie el fin de semana en el Volcán Universitario, con el objetivo de alcanzar una nueva final en el torneo.

