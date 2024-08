Liga MX: Tigres presentó de forma oficial a sus refuerzos del Apertura 2024

Este miércoles desde el Estadio Universitario, fueron presentados de forma oficial por el Vicepresidente Deportivo, Gerardo Torrado, los cuatro refuerzos de los Tigres para esta temporada. Fernando Tapia, Osvaldo Rodríguez, Joaquim Pereira y Rafael Guerrero posaron con su nueva indumentaria ante los medios.

Torrado, quien recientemente se incorporó a los felinos, declaró que mientras la ventana esté abierta, revisarán posibilidades para sumar nombres al plantel. “Estos refuerzos vienen a apuntalar y nos hacen sólidos, pero la ventana de fichajes aún no está cerrada. Estamos abiertos y atentos a buenas oportunidades".

"Mientras la ventana esté abierta estaremos al pendiente de apuntalar nuestra plantilla”, mencionó el directivo el equipo de la UANL.

La escuadra felina buscaba reforzar la lateral izquierda con otro mexicano para aumentar la competencia con Jesús Angulo, lo que consiguió con el traspaso de Osvaldo Rodríguez. El ex de la fiera mencionó durante la presentación el motivo de su llegada al cuadro auriazul.

“A Tigres no se le puede decir que no, me llena de orgullo y me emociona compartir vestidor con jugadores de jerarquía y qué mejor que estar con ellos, sumar mis cualidades y apuntar a estar arriba”, sentenció Rodríguez.

