Miguel Fuentes, auxiliar de Siboldi, sale en defensa tras acusaciones de filtrar información a Rayados

Miguel de Jesús Fuentes, auxiliar técnico de Robert Dante Siboldi en Tigres, rompió el silencio a través de un comunicado en sus redes sociales, afirmando que las acusaciones en su contra son falsas y advirtiendo que quienes lo difamaron deberán probar sus afirmaciones o enfrentarán consecuencias legales.

Fuentes explicó que no se había manifestado antes por motivos de salud, pero que consideraba necesario hacerlo ahora.

La semana pasada, Fuentes Razo fue acusado de filtrar información privilegiada al Club de Fútbol Monterrey antes de la serie de Cuartos de Final de la Liguilla pasada, donde los Rayados eliminaron a Tigres. Estas acusaciones supuestamente habrían sido la razón por la cual no se renovó el contrato de Siboldi y su cuerpo técnico.

“Por motivos de salud no me fue posible dar una respuesta inmediata a las difamaciones y señalamientos recibidos en contra de mi persona. Quiero dejar muy en claro y de manera categórica que me deslindo completamente de todas las imputaciones, señalamientos y acusaciones que han hecho diversos medios y periodistas en cuanto a mi persona puesto que son totalmente falsas e infundadas. Dañando mi imagen, mi salud y principalmente a mi familia; manchando mi prestigio y mi reputación, así como la de una Institución y su gente que cuentan con todo mi respeto.

“A las personas que me han difamado, que lo comprueben o de lo contrario se hagan responsables de sus palabras y las consecuencias jurídicas tanto civiles como penales que correspondan”, declaró Fuentes en el comunicado publicado en su cuenta de Facebook el 11 de junio por la tarde.

Además, Miguel de Jesús subrayó que siempre ha actuado con honestidad a lo largo de su carrera y agradeció a Robert Dante Siboldi por su apoyo incondicional.

