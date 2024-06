Traspaso de José Juan Macías a Santos se tambalea; Chivas tendría que venderlo o renovarlo

Pese a que todo marchaba por buen puerto para que el delantero de Chivas, José Juan Macías, llegara al conjunto de Santos Laguna de cara a la siguiente campaña, la operación se detuvo ya que que el canterano rojiblanco tendría que renovar su contrato o salir vendido de la institución.

Ante los pocos meses de vigencia del contrato de José Juan Macías, Guadalajara estaría obligado a vender al futbolista, esto si desean obtener un beneficio económico por su traspaso, ya que, de no venderlo, sería libre de firmar con cualquier otro equipo.

Fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que ambas partes no muestran interés por la renovación, esto debido a que el jugador sabe que no tendría minutos en el proyecto actual y el club no renovaría a un futbolista que no ha sido considerado por Fernando Gago.

La única opción en la que José Juan Macías podría ser cedido, sería si logra llegar a un acuerdo con Chivas y renovar su contrato, sin embargo, esta posibilidad luce muy lejana.

En caso de que José Juan Macías no renueve con Chivas, el futbolista cumpliría su contrato con Chivas y en el mes de diciembre sería libre de llegar a cualquier otro equipo.

