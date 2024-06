Paunovic se rompe al recordar su salida de Chivas: "No cumplí con ellos"

Veljko Paunovic le rompió el corazón a millones de Chivahermanos después de que se anunciara que es el nuevo entrenador de Tigres.

Ahora, ya como entrenador felino, el serbio le mandó un mensaje a la afición de Chivas y confesó que quedó dolido por no conseguir los objetivos.

“Desde que me he ido de Chivas, no he tenido la oportunidad de comentar de la gran relación que tengo con la afición, de una experiencia única por la que estoy muy agradecido. Ha sido muy difícil esa decisión, donde el momento en cuando me fui, estaba muy tocado por ser eliminado o estar eliminado del torneo en los Cuartos de Final y sentí que no cumplí con ellos. En ese aspecto fui muy cruel conmigo mismo”, señaló en entrevista para TV Azteca.

''Fui muy cruel conmigo mismo'' Veljko Paunovic se sinceró en charla exclusiva con @PATOCENTI y Azteca Deportes tras su salida de Chivas hace unos meses. ''Cuando me fui, estaba muy tocado por ser eliminado del torneo, me sentí que no cumplí con ellos.''#Chivas #LigaMX pic.twitter.com/bFWNTbwnbA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2024

Paunovic llegó a Chivas para el Clausura 2023, donde logró llevar al equipo de Jalisco a la Final del torneo y estuvo a 45 minutos de poder levantar el trofeo, desafortunadamente no pudieron mantener la ventaja en casa.

Para su segundo torneo, el DT logró mantener al rebaño dentro de los 5 mejores equipos en la temporada regular, sin embargo, terminaron eliminados en Cuartos de Final al caer 3-1 ante Pumas.

