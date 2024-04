Rafael Carioca señaló que Miguel Herrera no cumplió con las expectativas en Tigres

El experimento jugador de los Tigres, Rafael Carioca, habló en conferencia de prensa previo al compromiso de este fin de semana donde recibirán a los Xolos de Tijuana, en donde se reencontrarán con su ex entrenador, Miguel Herrera, quien no salió de la mejor manera de la institución felina.

“Lo respetamos mucho a Miguel (Herrera), buen DT, aquí en Tigres no nos dio lo que debería lograr, que era salir campeón… Sobre la frase del equipo de estar viejo, demostramos que tenemos mucha calidad para seguir jugando y peleando por el campeonato, él salió y nosotros ya ganamos tres trofeos, independiente de Miguel, estamos enfocados en ganar el partido y sumar tres puntos”, dijo el brasileño.

Posteriormente, el mediocampista declaró que en estos momentos, el equipo no está enfocado en la posible renovación de Robert Dante Siboldi, agregando que en su opinión, el uruguayo debería seguir al frente del equipo.

"Nosotros la verdad no estamos muy enfocados en la renovación, creo que no es el momento de hablar de renovación de Siboldi ahora, vamos a empezar una liguilla y creo que independiente de si salimos campeones o no, para mí personalmente, él tiene que seguir, para los jugadores es complicado estar cambiando siempre de DT, ya estamos acostumbrados”, agregó Carioca.

