Robert Siboldi pide a la FMF investigar a directivos de Tigres

Robert Dante Siboldi desea que se aclare de fondo su salida de Tigres y pidió a la Federación Mexicana de Futbol que intervenga e investigue la situación.

En entrevista con RÉCORD, el entrenador uruguayo dio detalles sobre el comunicado que publicó esta mañana, donde aseguró que Mauricio Doehner, vicepresidente ejecutivo de CEMEX, y Mauricio Culebro, presidente del club, "crearon una farsa" sobre el cese de Siboldi, afirmando que su auxilair, Miguel Fuentes, filtró información.

Por ello, Robert quiere que la FMF y ambos directivos se pronuncien. "A la Federación (le pido) que investigue de fondo a los que estamos involucrados", comentó.

Cuestionado sobre si Doehner y Culebro deben seguir en Tigres, el DT charrúa se limitó a decir que su labor es responder y espera que salgan a aclarar el tema.

"Yo no soy quien para tomar esas decisiones y juzgar eso. Tendrán ellos que responder, no me compete a mí. Yo jamás le deseo el mal a nadie, no deseo que pierdan sus trabajos, pero esto sí nos afectó mucho a nosotros y creo que ellos tienen que, de alguna manera, salir a limpiarnos y aclarar este tema"", agregó.

