Siboldi tras la victoria de Tigres en Concacaf: "No hemos logrado nada"

Este miércoles los Tigres de la UANL jugaron la vuelta de los 16avos de Final en la Concacaf Champions Cup, encuentro en donde terminaron venciendo al Vancouver Whitecaps por marcador de cuatro goles a uno en el marcador global.

Luego de la victoria en 'El Volcán', Robert Dante Siboldi habló en conferencia de prensa, luego del partido en donde Tigres liquidó la serie ante el equipo de la MLS, asegurando que, a pesar de la victoria, su equipo todavía no ha logrado nada.

"El vestidor está bien, sin duda que hay alegría, pero con mesura, estamos contentos de seguir avanzando a la siguiente fase, pero es un paso nada más. No hemos logrado nada, somos conscientes que la dosificación de las cargas por participación y que hay un equipo titular que apoya al resto, los que entraron de cambio lo hicieron bien y los que no brindaron su apoyo desde donde les tocó", comentó.

Así mismo, el entrenador uruguayo aseguró que estaba concentrado en llevarse en resultado, no en asegurar el pase, por lo que Tigres salió a buscar la victoria en su estadio en la Vuelta de la serie ante el equipo de Vancouver.

"No, no pienso en si nos empataban o no, sino en como poder generar y tener contundencia, además de mejorar. No pensábamos en si Vancouver nos empataban, solo en ganar el partido", sentenció.

