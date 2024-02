Robert Dante Siboldi previo a la Vuelta vs Vancouver: 'La eliminatoria está abierta'

El estratega de Tigres, Robert Dante Siboldi, se muestra cauteloso ante el próximo enfrentamiento contra Vancouver Whitecaps en la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Liga de Campeones. Tras un empate 1-1 en el partido de ida en Canadá, Siboldi enfatizó la importancia de no subestimar al rival y la necesidad de mantener un equipo competitivo.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo este miércoles en el Estadio Universitario, y aunque Tigres tiene la ventaja de jugar en casa, Siboldi subrayó que la eliminatoria no está definida. En este sentido, el director técnico aseguró que seleccionará un once inicial que sea igualmente competitivo al de la ida.

"Es un partido que era definitorio, por supuesto que está abierta y saldremos con un once que será competitivo, sabiendo que también los que están esperando la oportunidad, aunque no les toque iniciar, son soluciones. Buscaremos hasta el día de hoy veremos quién está más recuperado y quién está bien para iniciar mañana".

En relación al gol de visitante, Siboldi señaló que no están pensando en esa ventaja y que su enfoque está en ganar el partido en casa. "Entiendo que el gol de visitante es para cuando el rival no salga atrás y salga a proponer, no estamos pensando en eso.

"Estamos pensando en ganar, estamos en casa ante nuestra gente y queremos darle una satisfacción. Pensamos en ganar en el partido de mañana, sin pensar que pueda ser una ventaja, es un empate y queremos ganar en casa".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DELEGACIÓN MEXICANA ASPIRA A TENER UNA ACTUACIÓN SIMILAR A LA DE LONDRES 2012