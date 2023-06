Tigres: Antonio Sancho confirmó la salida de Igor Lichnovsky

Antonio Sancho, director deportivo de Tigres UANL, confirmó que el defensa central chileno Igor Lichnovsky causa baja del conjunto Campeón del futbol mexicano, con lo cual, liberan la plaza de extranjero que les generaba sobrecupo.

"Por reglamento nada más registramos a nueve y el jugador no formado que no será registrado es Igor Lichnovsky. Es cuestión de reglamento, debemos tener nueve extranjeros y sentimos que en lo defensivo tenemos más gente, estamos más cubiertos y por eso no registraremos a Igor”, señaló el directivo felino.

El que también estuvo en la cuerda floja fue el delantero uruguayo Nicolás López, pero el 'Diente' sí aparecerá entre los elegidos para el Apertura 2023, al menos por ahora. La situación podría cambiar si la directiva firma el refuerzo que está buscando en la parte ofensiva y Sancho avisó que tiene tres meses todavía de ventaja.

"Tenemos hasta septiembre para hacer cualquier movimiento, de entrada, o salida. Siguen todos, lo único que por registro no podemos registrar a 10 y debemos registrar a nueve”, reiteró.

