Tigres: Tuca Ferretti reveló que no hay ofertas por Edu Vargas

Ricardo Ferretti, estratega de Tigres salió satisfecho con el rendimiento que mostró su equipo en el empate frente a Tijuana, destacando el control de la pelota que mostraron durante todo el partido.

“Siento que mi equipo está en un buen nivel, el equipo está bien preparado y con una gran motivación. En el partido de hoy siento que hubo buenas oportunidades de los dos equipos y en el segundo tiempo logramos controlar mucho más la pelota y al final logramos controlar el partido”, aseguró.

El Tuca destacó la competencia interna que mantiene el plantel felino y aseguró que su responsabilidad en colocar en la cancha a los mejores elementos desde el inicio.

“Siempre hemos tenido una gran competencia interna, mi trabajo y mi responsabilidad es poner aquellos jugadores que yo pienso que son mejor para el equipo yo no tengo que ser justo con ningún jugador el jugador tiene que entrenar y demostrar en la cancha que merece una oportunidad y mis decisiones son para beneficio del equipo”, comentó.

Ante los rumores que se han presentado sobre una posible salida de Eduardo Vargas, Ferretti se dijo tranquilo ya que tiene jugadores que puedan suplir al chileno.

“Esto son rumores, no hay nada efectivo ahorita, no hay una propuesta, no hay nada, se mencionan muchas cosas, pero si llegara algo que es bueno para el jugador y es bueno para la institución y tenemos un suplente, entonces no debo de preocuparme. La preocupación sería si sale el jugador y yo no tuviera alguien para poder suplir y el nivel del equipo recaiga”, dijo.

