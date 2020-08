Liga MX: Tijuana, a romper mala racha ante Tigres en el Estadio Caliente

Tijuana buscará recuperarse de la goleada recibida la fecha anterior y hacer de su casa una fortaleza cuando reciba a Tigres en duelo de la Jornada 3 del Guard1anes 2020.

Los Felinos se han convertido en una pesadilla cuando de visitar a los Xolos se trata, ya que de 10 encuentros que registran en la frontera han salido con la victoria en cinco oportunidades, y solo una vez fueron derrotados por los dueños de casa.

Es por eso que el defensa fronterizo, Jaime Gómez, aseguró que buscarán mantener la concentración todo el partido y presionar a los universitarios para conseguir el resultado.

“Es un equipo que no le gusta que los presionen, vamos a salir a hacerlo para que no estén cómodos. Sabemos de la calidad de Tigres, que tenemos que estar concentrados los 90 minutos porque en cualquier momento nos pueden anotar, sabemos de su peligrosidad, que no fallan”, comentó el jugador.

Pese a no tener actividad de pretemporada, los fronterizos tuvieron un buen comienzo en su presentación ante Atlas, producto de la buena preparación física que realizó el cuerpo técnico, aunque para Gómez el mejor momento llegará con el ritmo de los partidos.

“Nosotros nos preparamos bien en el tema físico, fue un buen trabajo para mí, trabajamos a tope y vamos a ir mejorando cada día. Sí afecta un poquito, pero conforme vengan los partidos nos vamos a ir sintiendo mejor”, aseguró Gómez.

El Jimmy mencionó que tampoco hay presión para el equipo después del mal resultado frente a América.

“No hay presión, en la primera jornada no éramos los mejores por ganar a Atlas y ahora no somos los peores por perder contra el América, confío en mis compañeros para salir a dar un buen partido”, mencionó el defensa.

Gómez llegó al equipo procedente de Querétaro para reforzar la plantilla al inicio de la campaña, y rápidamente se ha ganado la confianza de su técnico Pablo Guede iniciando como titular en los dos juegos que se han disputado en el torneo.

